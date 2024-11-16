شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن موقف الشناوي وحمدي من مواجهة بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم غياب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن مباراة بتسوانا المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد الحصول علي الإنذار الثاني امام كاب فيردي .

ويستضيف منتخب مصر في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل منتخب بتسوانا علي استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية و التي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي من الجولة الرابعة.

وفى سياق آخر تعود بعثة منتخب مصر للقاهرة غدًا السبت، بعد مواجهة الرأس الأخضر، والتي انتهت بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

وواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.