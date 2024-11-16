شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه زد غداً ودياً استعدادا لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، فريق زد غدا السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة دورى nile بعد انتهاء التوقف الدولى.

ويسعى أيمن الرمادى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أول جولتين من بطولة الدورى، أمام الأهلى والإسماعيلى، من أجل رؤيتهم ومنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم من أجل الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين، فاز في واحدة وخسر الأخرى، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

يتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد مرور جولتين على بدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز في أول لقاءين على كل من سيراميكا وزد.

ويأتي الزمالك والاتحاد السكندري في المركز الثاني بجدول الدوري بنفس الرصيد مع الأهلي في عدد النقاط ولكل منهما 6 نقاط بعدما حقق الفريق الأبيض الفوز على البنك الأهلي وسموحة، بينما حقق زعيم الثغر الفوز على فاركو وحرس الحدود، ولكن يتفوق الأهلي بفارق الأهداف عن الزمالك والاتحاد.