شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح منافسات الجولة الثالثة فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025 الجمعة المقبل بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين؛ الأولى أمام منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة فى الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز & البنك الأهلى 5 مساء

فاركو & إنبى 5 مساء

الأهلى & الاتحاد السكندري 8 مساء

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش & سموحة 5 مساء

الجونة & غزل المحلة 5 مساء

الزمالك & المصري البورسعيدى 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلى & بتروجت 5 مساء

حرس الحدود & سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت & زد إف سى 8 مساء



الجولة الثالثة

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هى بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.