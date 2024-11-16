شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 15 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 – 11 – 2024 فى مقدمتها ، طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة عقب مواجهة كاب فيردى.

طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة عقب مواجهة كاب فيردى

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد شحاتة تعرض لإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

الزمالك يخسر 2-1 أمام النصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين

خسر الزمالك أمام نظيره النصر الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

منتخب مصر يتعادل مع الرأس الأخضر 1-1 فى تصفيات أمم أفريقيا

تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

حسام حسن: ضربة جزاء الرأس الأخضر غير صحيحة وسعيد بمستوى لاعبى المنتخب

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رضاه عن أداء فريقه في مباراة الرأس الأخضر، مؤكدًا أن الهدف كان تحقيق الفوز، ولكن التعادل نتيجة إيجابية في ظل الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفراعنة.

الزمالك يكشف آخر تطورات حالة الونش

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، آخر تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض.

الشناوي وحمدي فتحي يغيبان عن مباراة مصر وبوتسوانا للإيقاف

يغيب ثنائي منتخب مصر، حمدي فتحي ومحمد الشناوي عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ياسر إبراهيم ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

شهد مران الأهلي اليوم الجمعة انتظام ياسر إبراهيم مدافع الفريق في المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرًا عن التدريبات والمباريات.