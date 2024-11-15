ممارسة الرياضة فوق سن الخمسين يحافظ على نشاط الذهن

قال باحثون إن ممارسة الرياضة المعتدلة عدة مرات أسبوعيا تعد أفضل وسيلة للحفاظ على النشاط الذهني لمن تجاوزوا سن الخمسين.

وتوصلت الدراسة، التي اعتمدت على مراجعة 39 دراسة صحية أخرى، إلى أن مهارات الفكر والذاكرة تتحسن كثيرا بممارسة أولئك الأشخاص تمرينات رياضية منتظمة يستفيد منها القلب والعضلات.

وقال الباحثون الاستراليون إن "ممارسة الرياضة في أي سن تنطوي على فوائد للمخ والجسم على حد سواء".

وأوصت الدراسة، التي نشرتها دورية بريطانية معنية بالطب الرياضي، من تجاوزوا سن الخمسين ولا يستطيعون ممارسة رياضة أخرى بممارسة تمرينات رياضية مثل رياضة "تاي تشي"، وهي رياضة صينية تتبع سلسلة من الحركات البطيئة والرشيقة التي تحاكي حركات يؤديها الفرد في حياته اليومية.

تحسين قدرات الذهن

يساهم النشاط البدني في تقليل خطر الإصابة بأمراض مختلفة، من بينها مرض السكري من النوع 2 ومرض السرطان، وثمة اعتقاد بأن النشاط البدني يحد من التدهور الذهني الطبيعي التي تصيبنا في منتصف العمر.

وتشير النظرية التي تستند إليها الدراسة إلى أن التمارين الرياضة تنشط حركة الدم والأوكسجين والمواد المغذية للمخ ، كماأنه يفرز هرموناً يساعد في تكوين أعصاب جديدة.

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