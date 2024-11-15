شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ألم مفصل الكتف وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

التهاب مفصل الكتف هو تآكل وتلف البطانة الغضروفية لعظام مفصل الكتف، مما يؤدي إلى الألم والتصلب وقلة الحركة، وقد يؤثر التهاب المفاصل على أي مفصل في الجسم، مع إصابة الركبة والورك بشكل أكثر شيوعًا لأنها مفاصل تحمل الوزن، وقد تكون أكثر عرضة للألم بعد سن الخمسين.

ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف على طرق الوقاية والعلاج والأسباب.غالبًا ما لا يتم تشخيص التهاب المفاصل في الكتف أو يتم تشخيصه بشكل خاطئ على أنه كتف متجمد وقد ينتهي الأمر بالمرضى إلى المعاناة.

أنواع التهاب المفاصل في الكتف

1. هشاشة العظام: تآكل الغضاريف، مما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها البعض.

2. التهاب المفاصل الروماتويدي :مرض مناعي ذاتي يسبب الالتهاب وتلف المفاصل.

3. التهاب المفاصل بعد الصدمة: التهاب المفاصل الذي يتطور بعد إصابة في الكتف.

4. اعتلال مفصل الكفة المدورة: التهاب المفاصل الناجم عن تمزقات عضلة الكفة المدورة.

أعراض التهاب مفصل الكتف :

1. ألم وتيبس في الكتف والجزء العلوي من الذراع

2. محدودية الحركة ونطاق الحركة

3. أحاسيس طحن أو نقر

4. الضعف والتعب وصعوبة رفع الذراع.

الأسباب التهاب مفصل الكتف:

1. الشيخوخة .

2. التآكل والتلف - العمل اليدوي الشاق والتمارين عالية الكثافة والرياضات التي تتم فوق الرأس

3. الإصابة أو الصدمة

4. اضطرابات المناعة الذاتية

5. الالتهابات المزمنة منخفضة الدرجة مثل السل

6. الاستعداد الوراثي

ما هي طرق العلاج؟

يمكن تجربة العلاجات المنزلية التالية في البداية:

1. الراحة والثلج

2. تمارين لطيفة .

3. العلاج بالحرارة

4. الأجهزة المساعدة (مثل العكازات)

5. مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية

متى يجب طلب العناية الطبية:

1. ألم شديد أو تورم

2. عدم الحركة

3. صعوبة في أداء الأنشطة اليومية

4. اضطراب النوم بسبب الألم أو الألم الليلي

نصائح علاجية إضافية:

1.الأدوية: مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات.

2. العلاج الطبيعي: تمارين لتحسين القدرة على الحركة والقوة.

3. تغييرات نمط الحياة: إدارة الوزن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتعديل النشاط.

4. الجراحة: استبدال الكتف الكامل واستبدال الكتف العكسي.