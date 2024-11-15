لابيد: نتانياهو يعرف أن من واجبه إقالة بن غفير الذي يلتقط الصور ويغرد بينما تحترق الشوارع ويقتل مدنيون

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مهرج "التيك توك" الفاشل دمر الشرطة، وفي عهده أرقام قياسية للهجمات والكوارث".

ولفت الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعرف أن من واجبه إقالة بن غفير الذي يلتقط الصور ويغرد بينما تحترق الشوارع ويقتل مدنيون".