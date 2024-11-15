اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مهرج "التيك توك" الفاشل دمر الشرطة، وفي عهده أرقام قياسية للهجمات والكوارث".
ولفت الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعرف أن من واجبه إقالة بن غفير الذي يلتقط الصور ويغرد بينما تحترق الشوارع ويقتل مدنيون".
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: نتانياهو يعرف أن من واجبه إقالة بن غفير الذي يلتقط الصور ويغرد بينما تحترق الشوارع ويقتل مدنيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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