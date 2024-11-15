ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري إسلام إبراهيم، عن إنسحابه من بطولة مسلسل مصري، من المفترض عرضه في شهر رمضان المقبل.
وقال إسلام إبراهيم: "كان في مشروع لرمضان 2025 لكن محصلش نصيب، كنت مترشح لبطولة بس البطلة شافت إني مش "أمور" كفاية، فانسحبت بشياكة وهدوء. أنا شايف أنها غلط لأن بابا الدراما وأعظم حد في الدراما دكتور يحيى الفخراني وهو كسر كل القواعد، عمل "نصف ربيع الآخر" كان رومانسي وستات مصر كانوا متجننين عليه، و"ليالي الحليمة" ودكتور يحيى معندوش مواصفات "الجان" العضلات والطول. الموضوع كله حالة، مش دايما المواصفات الشكلية هي الأهم، هي ليها علاقة بالصدق والإحساس وأنا مصدق اللي بعمله من قلبي ولا لأ".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل مصري يتحدث بحزن: "انسحبت من بطولة مسلسل في رمضان 2025 عشان البطلة شافت إني مش "أمور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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