شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي صالح شقيق حسين الجسمي ينعى شقيقهما الراحل جمال والان مع تفاصيل الخبر

نعى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان الكبير حسين الجسمي، شقيقهما جمال، وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع إنستجرام، حيث كتب: "شقيقي الأصغر جمال في ذمة الله"، فيما نشر صورة تجمعهما وهما صغارا.



جمال الجسمي

وكان الدكتور الفنان الإماراتي حبيب غلوم كشف عن وفاة جمال الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، والإعلامي صالح الجسمي، حيث كتب على حسابه: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والإعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي، الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه، خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان حسين الجسمي أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في الوطن العربى، فقدم الكثير من الأغانى الرومانسية التي تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءًا كبيرًا من أغنياته من نصيب مصر التي أحبها وعشقها، وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته في الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى في جمالها واصالة شعبها.

قدم النجم حسين الجسمى، لمصر ما يقرب من 12 أغنية وهي: "بحبك وحشتيني"، "مبروك لمصر"، "مساء الخير"، "تسلم ايدينك"، "اجدع ناس"، "بشرة خير"، "رسمنالك"، "سيادة المواطن"، "هذه مصر"، "فرحان بمصر"، "متخافوش على مصر، رمضان في مصر".