الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 36.23 نقطة أو 0.61 % ليغلق عند 5949.15 نقطة.

الأسهم الأمريكية

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 123.07 نقطة أو 0.64 % إلى 19107.65 نقطة.
وخسر المؤشر داو جونز الصناعي 206.14 نقطة أو 0.47 % إلى 43752.05 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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