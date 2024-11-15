شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 36.23 نقطة أو 0.61 % ليغلق عند 5949.15 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 123.07 نقطة أو 0.64 % إلى 19107.65 نقطة.وخسر المؤشر داو جونز الصناعي 206.14 نقطة أو 0.47 % إلى 43752.05 نقطة.