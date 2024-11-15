شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أوكرانية فادحة.. روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وخاركيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدونون في الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تقدمت إلى أراض جديدة في شرق أوكرانيا، وتردد أن القوات الروسية واصلت تحقيق مكاسب إقليمية بالقرب من بلدة كوراخوف الصغيرة في منطقة دونيتسك المهددة بالحصار، والتي تعرضت لتدمير شديد.

كما تقدمت القوات الروسية في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه جرى صد الهجوم إلى حد كبير. تحييد 430 جنديًا أوكرانيًا أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الخميس، أن الجيش الروسي حيّد أكثر من 430 عسكريًا أوكرانيًا، ودمر عددًا من المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وقال البيان: واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية ضد 15 لواء أوكرانيًا في مناطق دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفو إفانوفكا، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "استهدف طيران الجيش والمدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وزورافكا وبيساريفكا وخوتن ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".

وقال البيان إن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم أكثر من 430 عسكريًا و10 دبابات، ومركبتي قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و33 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية، وعددًا من المدافع الميدانية". مصرع امرأتين لقيت امرأتان حتفهما في هجمات شنتها القوات الأوكرانية في منطقة لوجانسك الخاضعة لسيطرة روسيا بشرق أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته السلطات الروسية.

وأفادت الإدارة المحلية، في منشور على تطبيق تليجرام، بأن القوات الأوكرانية هاجمت سيارة تقل مدنيين بطائرة مسيرة على طريق بالقرب من مدينة ليسيتشانسك، وأسفر الهجوم عن مقتل امرأة مسنة وإصابة شخص آخر.

وأضافت أنه في مدينة ليسيشانسك ذاتها، تعرض منزلان للتدمير جراء قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل امرأة مسنة أخرى.