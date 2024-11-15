اخبار العالم

الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ بالغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروو وتحديدًا في مبانٍ حددها في خرائط والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري.

وطالب في تهديده باخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

f224e3276b.jpg5ba6467127.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ بالغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا