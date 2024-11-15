الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ بالغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروو وتحديدًا في مبانٍ حددها في خرائط والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري.

وطالب في تهديده باخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.