محكمة استئناف فدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية

علّقت محكمة استئناف فدرالية أميركية الإجراءات ضد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث بحسب ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد ترامب بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
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