ترامب يرشح روبرت كينيدي جونيور لمنصب وزير الصحة

ابوظبي - سيف اليزيد - رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس روبرت كينيدي جونيور لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية في إدارته المقبلة.

وقال ترامب في المنشور الذي أعلن فيه ترشيح كينيدي على منصته "تروث سوشال"، أن وزارة الصحة "ستؤدي دوراً كبيراً في المساعدة على ضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية الضارة والمواد الملوثة والمبيدات الحشرية والمنتجات الدوائية والمواد المضافة للأغذية التي ساهمت في الأزمة الصحية الكبيرة في هذا البلد".

وتابع "سيعمل كينيدي على إعادة هذه الوكالات إلى تقاليد معايير البحث العلمي الذهبية من أجل إنهاء وباء الأمراض المزمنة وجعل أميركا عظيمة وصحية مرة أخرى".

وكان ترامب قد أشار خلال حملته الانتخابية إلى أنه يخطط لتسليم هذه الحقيبة إلى ابن شقيق الرئيس الراحل جون كينيدي.