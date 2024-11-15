حاصباني: الدولة اللبنانية هي الوسيط وليس المفاوض وما نشهده اليوم موقف ضعف للبنان وليس قوة

أشار النائب غسان حاصباني، في حديث لـ"LBCI، الى أن "العدو لم يقل من الـ2006 أنه يريد إحتلال واجتياح لبنان وهو حدد أهدافه، والدولة اللبنانية هي الوسيط وليس المفاوض وما نشهده اليوم موقف ضعف للبنان وليس قوة".

ولفت حاصباني، الى أننا "كلما تأخرنا بوقف الأعمال القتالية وتطبيق الـ1701 تصبح المتطلبات من الجهات الأخرى ومن المجتمع الدولي المتابع للوضع في لبنان أكبر بكثير، وإن كانت معايير الإنتصار هي بقاء الحزب على حساب دمار لبنان فهذا كارثي".

وذكر أن "الدولة اللبنانية تخلت عن ممارسة سيادتها تجاه سلاح حزب الله منذ التسعينات حتى اليوم"، مضيفاً "في المرحلة القادمة من المرجح أن يكون هناك عقوبات على إيران".

وذكر أن "الأساس لإعادة الإعمار هو الدعم المباشر عبر هبات من دول صديقة وعلى رأسها الدول العربية الشقيقة والشرط الأساسي للمساعدة الدولية للبنان هو أن يكون هناك دولة تفرض سيادتها على كامل أراضيها".