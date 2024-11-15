شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يقدر خسائر لبنان جراء عدوان الاحتلال بـ5 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

انخفاص الناتج المحلي

الدمام - شريف احمد - قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرب الاحتلال الإسرائيلية ضد لبنان حتى الآن بحوالي 1ر5 مليار دولار.وأضاف البنك أن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات تصل إلى نحو 4ر3 مليار دولار حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا، وفقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6ر6% تقريبا خلال العام الحالي.وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.