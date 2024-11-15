هذا ما كشفه تركي آل الشيخ عن الحديث الذي دار بينه وبين إيلي صعب جونيور

ميرنا وليد - بيروت - كشف رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أنه فخور بوصول شخص عربي وهو المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الى المرتبة التي وصل إليها اليوم.

وأضاف أنه يفكر منذ الآن بعرض السنة المقبلة، وأنه يناقش مع إيلي صعب جونيور بهذا الشأن.

يذكر أن حفل ألف ليلة وليلة الذي أقامه إيلي صعب بمناسبة مرور 45 عاماً على مسيرته في عالم الأزياء وتأسيس دار إيلي صعب، تخلله إستعراض 300 فستان صممها خصيصاً للمناسبة، وهي مستوحاة من قصص ألف ليلة وليلة، وشارك في التصميم كارين رويتفيلد، وهي مؤسسة ورئيسة تحرير CR Fashion Book.