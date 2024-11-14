تصفيات مونديال 2026: السعودية من دون فوز لمباراة ثالثة وقطر تنتزع انتصارا قاتلا وكوريا وإيران تقتربان

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : ألغي هدف للسعودية في اللحظات القاتلة فعادت بنقطة التعادل السلبي من أستراليا الخميس في ملبورن، لكنها لا تزال دون فوز في آخر ثلاث مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، فيما عززت كوريا الجنوبية صدارتها وقطعت شوطا نحو التأهل بعدما حققت الانتصار الرابع تواليا على حساب مضيفتها الكويت 3 1 على استاد جابر الأحمد الدولي.

ضمن المجموعة الثالثة، لم تكن النتيجة مناسبة للطرفين السعودي والأسترالي، إذ رفعا رصيدهما إلى ست نقاط بالتساوي مع الصين الرابعة من خمس مباريات ضمن المجموعة الثالثة التي يتأهل عنها المتصدر ووصيفه مباشرة إلى النهائيات (يمكن التأهل أيضا من الدورين الرابع والخامس)، بفارق أربع عن اليابان التي تحل الجمعة على إندونيسيا.

وفرّطت البحرين بفرصة الانفراد في المركز الثاني بعد سقوطها على أرضها أمام الصين بهدف وحيد، وتراجعت إلى المركز الخامس (5 نقاط) بفارق نقطة عن كل من أستراليا والسعودية والصين، فيما تتذيل إندونسيا الترتيب بثلاث نقاط.

وكانت السعودية فشلت في تحقيق الفوز في آخر مباراتين، أمام اليابان 0 2 ثم البحرين 0 0، واخفقت مرة جديدة بتحقيق فوزها الأول في أستراليا.

وقاد "الصقور الخضر" المدرب الفرنسي هيرفيه رونار العائد إلى تشكيلة الأخضر بدلا من الإيطالي روبرتو مانشيني المقال بسبب سوء النتائج.

قال المهاجم صالح الشهري "أتينا هنا من أجل النقاط الثلاث. رُفض لنا هدف في اللحظات الأخيرة لسوء الحظ".

تابع "اعتقد انها ليست أسوأ نتيجة، حصلنا على نقطة خارج ميداننا وفي نهاية المطاف هذا إيجابي".

وعن تغيير الأسلوب بعد عودة المدرب رونار، أضاف "نعم بصراحة، هناك اختلافات كبيرة منذ يومه الأول. ظهر هذا الأمر في الميدان، عدنا لتطبيق أسلوبنا".

بدوره، قال مدرب أستراليا توني بوبوفيتش "حصلنا على بعض الفرص، لكن علينا توجيه التقدير للخصم. لم نلعب جيدا في الشوط الأول".

وفي المباراة الثانية، خطف المنتخب الصيني فوزا قاتلا بهدف وحيد سجله جانغ يونينغ في الدقيقة 90+1، فيما طُرد مدافع البحرين وليد الحيام بعدها بسبع دقائق.

ايران تقترب من التأهل

وحقق المنتخب القطري فوزا قاتلا على نظيره الأوزبكي 3 2 ضمن المجموعة الأولى.

وأهدى لوكاس منديش "العنابي" النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 90+12، بعد هدفين من المعز علي (25 و41) ومثلهما للأوزبكيين عباسبيك فايزوللاييف(75) و(80).

تناوب على تسجيل أهداف المنتخب القطري كل من المعز علي هدفين (25) و(41)، ولوكاس منديس (12+90)، وسجل هدفي المنتخب الاوزبكي أبوسبيك فايزلاييف (75 و80).

وحقق المنتخب القطري فوزه الثاني في المجموعة الأولى في المركز الرابع بسبع نقاط، بفارق الأهداف عن الإمارات الفائزة على قيرغزستان 3 0، وثلاث نقاط عن أوزبكستان، وست عن ايران المتصدرة التي تغلبت على كوريا الشمالية 3 2 متذيلة الترتيب بنقطتين.

قال أكرم عفيف الذي حصل على جائزة أفضل لاعب "الحقيقة اننا كنا محظوظين بأننا لم نتعادل في هذه المباراة بعدما خطفنا الفوز في وقت قاتل وفي الرمق الاخير".

وأضاف "سعداء بالطبع بالإنتصار الذي كنا بأمس الحاجة اليه من أجل أن نستعيد حظوظنا في التأهل المباشر. قدمنا شوطا أول راقيا جدا ومن جميع النواحي، لكننا ظهرنا بصورة مغايرة في الشوط الثاني الأمر الذي سمح للمنافس بالعودة".

وقطعت إيران شوطا هاما نحو بلوغ النهائيات بعد فوزها على مضيفتها كوريا الشمالية 3 2.

وحققت إيران تقدما مريحا في الشوط الأول عبر مهدي قائدي (29) وثنائية محمد محبي (41، 45)، قبل أن يقلص الكوريون الشماليون الأرقام في الثاني عبر مهدي طارمي (56 خطأ في مرمى فريقه) وكيم يو سونغ (59)، بعد طرد المدافع الإيراني شجاع خليل زاده (51).

وعادت الإمارات إلى طريق الانتصارات بعد خسارتين وتعادل بفوزها الكبير على ضيفتها قيرغزستان 3 0.

سجل حارب سهيل (15 و89) وماركوس ميلوني (35) الأهداف الثلاثة.

عُمان تُحيي آمالها

وعزز منتخب كوريا الجنوبية صدارته وقطع شوطا نحو التأهل بعدما حقق الانتصار الرابع تواليا على حساب مضيفته الكويت 3 1 على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن المجموعة الثانية.

وسجل أوه سي هون (10) وسون هيونغ مين (19 من ركلة جزاء) وباي جون هو (74) أهداف كوريا الجنوبية التي اقتربت من التأهل للمرة 12 في تاريخها، ومحمد دحام هدف الكويت (60).

وتتصدر كوريا الجنوبية المصنفة 22 عالمياً الترتيب برصيد 13 نقطة أمام العراق والأردن (8 لكل منهما) بعد تعادلهما سلبا، وعُمان (6) إثر فوزها على فلسطين 1 0، والكويت (3) وفلسطين (2).

وكان مدرب المنتخب الكوري الجنوبي، هونغ ميونغ بو، استعاد خدمات سون (32 عاما) الذي استبعد من الجولتين الثالثة والرابعة أمام الأردن والعراق على التوالي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب إصابته في أوتار الركبة اليسرى.

واكتفى المنتخبان العراقي وضيفه الأردني بالتعادل السلبي خلال مواجهتهما في البصرة.

واقتنص المنتخب العماني فوزا ثمينا بهدف وحيد سجله محسن الغساني (83).