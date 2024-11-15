شكرا لمتابعة خبر عن الرحالة الأمريكية باريس فيرا تستمتع بفن الدحة السعودي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت الرحالة الأمريكية باريس فيرا عن إعجابها الكبير بفن “الدحة” السعودي التقليدي، الذي اكتشفته أثناء زيارتها للمملكة.

وقالت فيرا إن “الدحة” تحظى بقصة تاريخية مميزة، حيث ابتكرها أهل إحدى القبائل في مواجهة هجوم من قبيلة أخرى أكبر عددًا، وقاموا بالخبط بأقدامهم والتصفيق بطريقة منسقة لإيهام العدو بأنهم أكثر عددًا، مما أدى إلى انسحابهم.

وأضافت فيرا أن رقصة “الدحة” تتضمن صفين من الرجال يصفقون ويلوح أحدهم بالسيف أو العصي أمامهم، فيما كان في الماضي يتم إشراك امرأة ترتدي البشت وتقف في الوسط لتقوم بحماية الرجال. ويتوسط الشاعر الصفين، مرددًا الأهازيج التي يتبادلها المشاركون في التناغم.

وأوضحت فيرا أن هذه الرقصة تختلف تمامًا عن ثقافتها، لكنها وقعت في حبها، وأشادت بالثقافة السعودية الغنية التي اكتشفتها في شوارع الرياض. كما أضافت أن المملكة تعتبر من أكثر الأماكن التي زارتها هدوءًا وسكينة، وهو أمر لا يمكنها وصفه بالكلمات.