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شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "الداخلية" تستعرض طائرة دون طيار مزودة بتقنيات الذكاء الاصنطاعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الداخلية في معرض "سيتي سكيب 2024"، الذي تنظمه وزارة البلديات والإسكان في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم - شمال مدينة الرياض تحت شعار "مستقبل الحياة"، خلال الفترة (11-14 نوفمبر 2024م)، طائرة دون طيار "الدرون"، التي تستخدم في حالات الطوارئ وعمليات البحث والإنقاذ.
واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل طائرة دون طيار "درون" التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا، وحساسات حرارية وحركية، ويمكنها التحليق على ارتفاع (30) كيلومترًا، وتستخدم في نقل الأغذية والأدوية والخدمات الإسعافية للمواقع التي يصعب الوصول إليها، كحوادث الإنقاذ الجبلية وحرائق الغابات والسيول.
واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل طائرة دون طيار "درون" التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا، وحساسات حرارية وحركية، ويمكنها التحليق على ارتفاع (30) كيلومترًا، وتستخدم في نقل الأغذية والأدوية والخدمات الإسعافية للمواقع التي يصعب الوصول إليها، كحوادث الإنقاذ الجبلية وحرائق الغابات والسيول.