شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "الداخلية" تستعرض طائرة دون طيار مزودة بتقنيات الذكاء الاصنطاعي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام