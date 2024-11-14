شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الأسمنت والخرسانة في السعودية خلال شهر أكتوبر على أساس شهري.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) 15.45 ريال ، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر الماضي. أسعار الأسمنت في السعودية بحسب النشرة انخفض سعر الأسمنت الأبيض بنسبة 0.7% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، مسجلا 37.72 ريال لـ(50 كجم).

وأفادت بأن سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر الماضي إلى 214.47 ريال للمتر المكعب. أسعار الخرسانة في السعودية وانخفض سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) بنسبة 0.5% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، إلى 195.34 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر الخرسانة (عادي 350 ك) بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر الماضي، إلى 205.18 ريال للمتر المكعب.

وبلغ سعر الخرسانة (عادي 250 ك) 187.16 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر الماضي.

وانخفض سعر الجبس الوطني بنسبة 4.5% إلى 16.07 ريال، بينما ارتفع سعر الرمل الناعم الأبيض بنسبة 2.2% إلى 70.04 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر المخلوط (رمل وبحص) ارتفاع بنسبة 2.9% إلى 49.54 ريال للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الرمل الأحمر 3.1% إلى 32.32 ريال.

وبلغ سعر البلوك الأسود ( مقاس 15 سم) 1662.15 ريال لـ(1000 حبة) منخفضا 1.2%، بينما سجل سعر البلوك الأسود (مقاس 20 سم) 1708.85 ريال، منخفضا 1.3% على أساس شهري.