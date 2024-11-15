شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أسواق حضارية فى الجيزة لاستيعاب الباعة ومواجهة العشوائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تلاحق التطوير فى منظومة الأسواق بمحافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة الماضية بوتيرة أسرع من أى وقت مضى، وذلك بتطوير ورفع كفاءة الأسواق القائمة وإنشاء أخرى جديدة مطورة، تضم باكيات بيعية منظمة ومجهزة بكافة المرافق، كان آخرها فى أحياء الطالبية، وبولاق الدكرور، والهرم، ومراكز ومدن العياط، والصف، وأطفيح.

أنشئت محافظة الجيزة، مؤخرًا، عددًا من الأسواق الحضارى فى الأحياء، شملت سوق "راشد المراغى، بشارع المساكن بكفر طهرمس، وسوق أحمد إبراهيم بشارع الملكة بحى بولاق الدكرور، بالإضافة إلى سوق خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل فى حى الهرم، وسوق بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، وسوق حضارى بشارع الثلاثينى فى حى الطالبية.

وشهدت عدد من مراكز ومدن المحافظة، مؤخرًا، إنشاء أسواق حضارية مجهزة بالمرافق، لاستيعاب البائعين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، جاء أبرزها فى مراكز ومدن العياط، والصف، وأطفيح، إذ شهدت العياط إنشاء سوق حضارى على مساحة 3700م2، تضم 419 محلًا نموذجيًا، كما شهدت مركزى الصف وأطفيح إنشاء 8 أسواق حضارية.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على إنشاء أسواق حضارية جديدة ومتنوعة ومتكاملة الخدمات بالأحياء والمراكز والمدن، لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن المحافظة تراعى أن تكون الأسواق الجديدة مزودة بالمرافق من (مياه، وكهرباء، وإنارة، وصرف صحي)، وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعيًا لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

أسواق بولاق الدكرور النموذجية



أسواق حضارية جديدة في الصف وأطفيح