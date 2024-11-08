اجدع من انجي خوري .. سما المصري تظهر في وصله رقص جديده بالاحمر الناري علي السرير..ومتابع ليلتك حمراء

عدن - سعد محمود - ظهرت بصوره قويه جدا على موقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا بصوره في غايه الروعه والجمال الامر الذي جعلها اشهر قصص استعراضيه في مصر الامر الذي جعلها عرضه للقضاء المصري وللتنمر عليها والانتقادات الواسعه انها الفنانه والراقصه الاستعراضيه سامه المصري التي هزت وسائل الاعلام والسوشيال ميديا بعد ان تم القبض عليهم بسبب الفيديوهات التي تنشر على صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

المصري في مقطع فيديو وهي تقوم وصله رقص داخل غرفه نومها وهي تقوم بوضع العصا التي كانت تمسكها في مناطق عديده لا يمكن للمرء ان يتخيلها الامر الذي جعلها تتصدر المواقع السوشيال ميديا وتتصدر موقع بحث جوجل في الاونه الاخيره حيث ظهرت وهي ترتدي عبايه من اللون الاحمر وهي تقوم بوصله رقص على السرير على احد الاغاني.

سما المصري الانتقادات واسعه وكبيره جدا بسبب نشر فيديوهات التي تقوم بنشرها على صفحتها الخاصه سواء من داخل منزلها او من الاماكن التي تتواجد فيها سما المصري وتحدث بها وكثيرا ما تظهر راسنا المصري في المناطق السياحيه وهي ترتدي ملابس غير ساتره لها ومكشوفه بدرجه كبيره جدا الامر الذي عرضها الى انتقادات حاده وطالبوا من عدم متابعتها وعدم النظر اليه.