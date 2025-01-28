شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر: أخويا الصغير القمر راح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان حسن مظهر الذى رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، وشاركت دنيا صوراً تجمعها به في الطفولة أثناء مشاركتهما في فيلم الجراج، حيث جسد دور شقيقها ضمن أحداثه.



دنيا عبد العزيز تنعي حسن مظهر

وعلقت دنيا عبد العزيز على الصور التي نشرتها على حسابها على "فيس بوك" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون حسن مظهر في ذمة الله، أخويا الصغير أبو علي القمر راح، الله يرحمك يا حبيبي".

وتوفي الفنان حسن مصطفى مظهر، عن عمر يناهز 45 عامًا، حيث كتبت إحدى أقاربه على حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتى / حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته".

الفنان الراحل حسن مصطفى مظهر من مواليد 1980، بدأ نشاطه الفني في منتصف التسعينيات، حيث شارك في الجزء الرابع من مسلسل ليالى الحلمية.

شارك في عددًا من الأفلام في السينما المصرية، منها: حرب الفراولة عام 1994، الجراج عام 1995، امرأة وخمسة رجال عام 1997، القبطان عام 1997.