شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم: مسرح البالون يشهد انتعاشة غنائية فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أنه سيقام يوم الخميس المقبل حفل غنائي على مسرح البالون بالعجوزة، ويحييه النجم حكيم، والذى يأتي ضمن خطة ضمن خطة تطوير البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وقال تامر عبد المنعم في تصريحات لليوم السابع: الحفل سوف يشهد عددًا من المفاجآت، وأحرص الفترة المقبلة على تقديم حفلات لكبار النجوم على خشبة مسرح البالون، حيث إن الجمهور محتاج لذلك .

ويأتي حفل المطرب "حكيم" عقب سلسلة نجاحات للحفلات الشهرية التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

وتولى تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في شهر سبتمبر الماضي وبعدها بدأت سلسلة الحفلات الشهرية بدأها بحفل إنتصارات أكتوبر المجيدة والتي أحياها الفنان القدير علي الحجار ثم حفل شهر نوفمبر الذي قام بإحيائه الفنان إيهاب توفيق ثم الإحتفال برأس السنة الميلادية والذي أحياه الفنان مصطفى قمر.