عائلة شاكر باشا.. مسلسل تركي جديد بطولة هازال كايا وإيدا إيجي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 01:26 صباحاً - في ديسمبر الماضي، بدأ عرض مسلسل تركي جديد، أثار الجدل منذ حلقته الأولى، كما خطف الأنظار إليه بسبب سرعة وتيرة أحداثه، وكذلك بسبب مناقشته فترة تاريخية هامة بتركيا، وشخصيات تاريخية شهيرة، وهو مسلسل "عائلة شاكر باشا"، ومؤخرًا أعلنت شركة الإنتاج الخاصة بالمسلسل عن انضمام نجمات تركيات لتجسد أدوارًا رئيسية خلال الموسم القادم.

روح جديدة تنضم للموسم الثاني من مسلسل "عائلة شاكر باشا"

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الممثلة التركية الشهيرة هازال كايا Hazal Kaya، البالغة من العمر 34 عامًا، ستنضم إلى الموسم الثاني من المسلسل المقرر عرضه في النصف الثاني من 2025، ولكن لم يحدد بعد تفاصيل الدور الذي تجسده.

كما ستنضم النجمة التركية إيدا إيجي Eda Ece، البالغة 34 عامًا، للمسلسل أيضًا، وأُعلن أنها سوف تكون واحدة من أبرز الشخصيات في المسلسل، حيث ستجسد دور الرسامة التركية الشهيرة فخر النساء زيد، الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عدم التشابه التام بين الشخصية الحقيقية وبين إيجي.

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وقررت إيدا إيجي تغيير لون شعرها إلى الأسود بدلًا من الأشقر، كما أنها ستحاول اكتساب بعض الوزن، لتحدث تقاربًا في الشكل بينها وبين فخر النساء زيد. ويذكر أن الشخصية الحقيقية كانت خمرية البشرة، وعيناها سوداء، وشعرها أسود مجعد، وتتمتع بوزن زائد، أي عكس إيجي تمامًا ذات البشرة البيضاء والشعر الأشقر، والعينان الملونة، والجسد الممشوق.

مسلسل "عائلة شاكر باشا"

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مسلسل " عائلة شاكر باشا" هي قصة حقيقية عن شاكر باشا، أحد الشخصيات التاريخية المهمة في عهد عبد الحميد الثاني، ويعكس المسلسل بعض الجوانب الهامة في حياته هو وعائلته.

وقد تعرض المسلسل منذ بداية عرضه لأكثر من أزمة، الأولى كانت متعلقة باعتراض عائلة شاكر باشا على أحداث المسلسل، وقام أحفاده برفع دعوى قضائية. كما تعرض القصر الذي يتم تصوير المسلسل به لحريق ضخم، والذي تسبب في خسائر وصلت ل 50 مليون ليرة تركي.



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هازال كايا بحفل كنان دوغلو

بيرين سات تنشر صورتها مع سلجوق وهازال عبر خاصية'القصص' على انستغرام

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في ديسمبر الماضي، شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأبطال مسلسل "العشق الممنوع" الذين اجتمعوا مرة أخرى، بعد ما يقرب من 16 عاماً على عرضه الأول، وهم؛ هازال كايا، التي قامت بدور "نهال"، بيرين سات التي جسدت دور "سمر" وسلجوق يونتام "عدنان بك" وكانوا يحضرون سويًا حفلاً للفنان التركي كنان دوغلو، زوج بيرين سات.

وشارك الثلاثي صورهم سويًا على خاصية "القصص" عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعادوا نشر صور الجمهور التي علقوا عليها "أساطير العشق الممنوع يعودون مجددًا".



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