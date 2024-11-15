شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفت مخبأ للذخيرة.. مجهولون يطلقون النار على دورية لليونيفيل في جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أن دورية تابعة لها تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة قلاوية في جنوب لبنان من قبل مجهولين، وذلك بعد اكتشافها مخبأ للذخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرار 1701.

وقال بيان لليونيفيل اليوم الخميس: هذا الصباح، لاحظت دورية تابعة لقوات اليونيفيل بالقرب من قلاوية مخبأ للذخيرة بالقرب من الطريق، وبعد إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية، واصل جنود حفظ السلام مسارهم المخطط له، وبعد فترة قصيرة، توقفوا جانبًا لإزالة بعض الأنقاض عن الطريق وعند عودتهم إلى آلياتهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل شخصين أو 3 مجهولين، أطلقوا نحو 30 طلقة باتجاههم".

تحقيق شامل

وأعلنت " اليونيفيل" أن جنود حفظ السلام ردوا "بإطلاق النار من آلياتهم، ثم تابعوا سيرهم الى الأمان، ولم يصب أحد بأذى، ولم تسجل أي أضرار في الآليات".



وطالبت اليونيفيل السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل ومعمق في هذا الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضاف البيان أنه رغم هذه التحديات وغيرها، تظل قوات حفظ السلام في جميع مواقعها، وستواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية تامة".