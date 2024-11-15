زعيم كوريا الشمالية أمر بإنتاج ضخم للمسيّرات المتفجرة

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإعطاء الأولوية لـ"الإنتاج الضخم" للطائرات بلا طيار المتفجرة، وذلك خلال حضوره اختبار أداء هذا النوع من الأجهزة في احد المصانع، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم "شدد على ضرورة بناء نظام إنتاج ضخم في أقرب وقت والانتقال إلى الإنتاج الضخم" للطائرات بلا طيار المتفجرة.

والطائرات بلا طيار المتفجرة تحمل متفجرات مصممة لتصطدم عمدا بأهداف العدو، وتعمل كصواريخ موجهة.

وكانت بيونغ يانغ قد كشفت أول مرة عن طائراتها المتفجرة بلا طيار في آب، في وقت يعتقد خبراء أن هذا قد يكون نتيجة لتعزيز تحالفها مع روسيا.

وخلال الاختبار الذي تم الخميس، أصابت الطائرات بلا طيار أهدافها "بدقة" بعد اتباع مسارات محددة سلفا، حسبما ذكرت الوكالة.