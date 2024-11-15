مجموعة الزاهد تحتفل بـ20 عامًا من الشراكة مع رينو في مقرها الجديد بجدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استضافت مجموعة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة وفدًا رفيع المستوى من مدراء شركة رينو الفرنسية في مقرها الجديد بمدينة جدة، وذلك للاحتفال بمرور 20 عامًا على الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين.

احتفال رفيع المستوى

حضر الاحتفال كبار مدراء مجموعة الزاهد، الوكيل الحصري لشاحنات رينو في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مسؤولي مصنع الشركة العربية لصناعة الشاحنات، المرخصة لتصنيع شاحنات رينو ومقرها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.

تخلل الحفل أجواء من الفرح والبهجة، حيث أقيمت مأدبة عشاء تكريمية للوفد الفرنسي، تضمنت عروضًا موسيقية مميزة من عزف على آلة الهارپ وأداء من فرق موسيقية خليجية وغربية، مما أضفى طابعًا ثقافيًا متنوعًا على المناسبة.

المقر الجديد: رمز للفخامة والريادة

وخلال زيارتهم، أُتيحت للوفد الفرنسي فرصة استكشاف مقر مجموعة الزاهد الجديد، الذي يُعتبر من بين الأضخم في القطاع الخاص بالمملكة. وقد أبدى الضيوف إعجابهم بالمرافق الحديثة التي تعكس رؤية المجموعة وتطلعاتها نحو تعزيز حضورها في السوق المحلية والدولية.

شراكة تستحق الاحتفاء

يُذكر أن الشراكة بين مجموعة الزاهد وشركة رينو الفرنسية امتدت لعقدين من الزمن، مما أسهم في تعزيز مكانة شاحنات رينو في السوق السعودية، ودعم جهود التصنيع المحلي من خلال مصنع الشركة العربية لصناعة الشاحنات.

تأتي هذه الاحتفالية لتؤكد على نجاح التعاون المستمر بين الجانبين، وتجسد رؤية مجموعة الزاهد في تقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى داخل المملكة.