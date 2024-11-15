العاصفة "سارا" تصل إلى هندوراس

ابوظبي - سيف اليزيد - وصلت العاصفة الإستوائية "سارا" إلى اليابسة في شمالي هندوراس، مصحوبة بأمطار غزيرة على أميركا الوسطى.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، مساء أمس “الخميس”، إن العاصفة ضربت اليابسة على بعد حوالي 165 كيلومترا شمال غرب "كابو جراسيا دي ديوس" على الحدود بين هندوراس ونيكاراجوا، بالقرب من "بروس لاجونا"، وهي قرية يبلغ عدد سكانها حوالي 13 ألف نسمة، ولا توجد مراكز سكانية أخرى كبيرة بالقرب من المنطقة.

وحذرت السلطات المكسيكية من أن العاصفة قد تتسبب في أمطار شديدة على شبه جزيرة يوكاتان السياحية.

وكانت العاصفة “سارا” تحمل رياحا سرعتها حوالي 75 كيلومترا في الساعة، وتتحرك نحو الغرب بسرعة حوالي 17 كيلومترا في الساعة.