الخليج اليوم .. السعودية.. الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات تضم 9 مواطنين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يتجدد الكشف عن شبكات تهريب المخدرات في السعودية نتيجة إلى الحملة التي تسميها السعودية "الحرب على المخدرات"، إذ صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار جهود الوزارة في مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، فقد تمكنت وزارة الداخلية من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات من خارج المملكة، وإدخالها عبر مطار الجوف الدولي.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على 9 مواطنين، بينهم 1 من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و1 من الشركة السعودية للكهرباء، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات إلى المملكة مع شبكة تهريب خارجية، وذلك باستقبال الكميات المهربة وإدخالها في حقائب دون إخضاعها لإجراءات التفتيش، ونقلها، وإخفائها في مواقع ومنازل، وترويجها، والاتجار بها.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.

إلى ذلك، كان قد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض وتفكيكها، بناء على ما توافر لدى الجهة المختصة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والقبض على 21 متهمًا، بينهم 16 متهمًا من منسوبي وزارات (الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتنوعت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بشبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.