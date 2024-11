شكرا لقرائتكم خبر عن بقنابل الغاز.. إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدة جنوب بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت عند منطقة "البوابة"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام. اقتحام بلدة الخضر وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء وشوارع في البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.