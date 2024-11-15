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بقنابل الغاز.. إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدة جنوب بيت لحم

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واس - بيت لحم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بقنابل الغاز.. إصابات في اقتحام قوات الاحتلال بلدة جنوب بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت عند منطقة "البوابة"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1828226160800526527?ref_src=twsrc%5Etfw

اقتحام بلدة الخضر

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء وشوارع في البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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