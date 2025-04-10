أزمة زيزو تشعل الزمالك.. انقسام إداري وغضب جماهيري بعد اقترابه من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - في تطور جديد لأزمة أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك وانتقاله المنتظر إلى الأهلي بدأت ملامح الانقسام تضرب النادي الكبير حول سيناريوهات التعامل مع زيزو في الزمالك الفترة المقبلة.

وشهدت كواليس الزمالك في الساعات الأخيرة صدور تعليمات شفهية بإزالة صور زيزو من بين صور لاعبي الزمالك ثم تسريبات أخرى تفيد التحقيق في واقعة إزالة صورة زيزو بجانب باقي صور اللاعبين .

ولم يتوقف الأمر عند انقسام التعليمات والتحقيقات ليمتد ويشمل صدور فرمانا من جانب حسين لبيب رئيس الزمالك لأعضاء المجلس بالصمت التام على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك وترك الأمر برمته إلى لجنة التخطيط والثلاثي عمرو الجنايني وأحمد حسام ميدو وحازم إمام والذين قادوا سيناريو تجميد زيزو عن المباريات اعتبارا من لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية .

وطالب جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك من ثلاثي عضوية لجنة التخطيط عدم التسرع في قرار تجميد زيزو وترك الأمر له فنيا في ظل ضرورة التعامل مع اللاعب على كونه لاعب على ذمة النادي لأخر يوم له في العقد المنصوص عليه في الوقت الحالي .

وكانت أصوات طالبت بمشاركة زيزو في التدريبات وليس إراحته حتى لا يتم منحه راحة سلبية يلتقط فيها الانفاس ليذهب للأهلي ويلعب معه في كأس العالم للأندية بكامل قوته.



جمهور الزمالك ضد زيزو



تعرض زيزو لاعب وسط الزمالك لانتقادات جماهيرية كبيرة فور بيانه الرسمي الذي كشف خلافاته مع إدارة النادي وتسريبات توقيعه رسميا للأهلي مع حصوله على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الزملكاوية توجيه جماهير الزمالك اتهامات بالغدر لأحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق واتهمته بالتخطيط للانتقال إلى الأهلي منذ فترة وبيع النادي الذي صنع مجده وطالبت إدارة النادي بالاستقالة في نفس الوقت .

مشجع يمزق تي شيرت زيزو



مع تواصل أزمة زيزو الجماهيرية ظهر فيديو لمشجع زملكاوي يمزق تي شيرت رقم 25 لزيزو ويؤكد أنه لا يشجع سوى الزمالك وأسقط زيزو من حساباته تماما في الفترة المقبلة وأكد أن الخاسر الأكبر بالنسبة له هو اللاعب وليس النادي ودعم بقوة الزمالك في مشواره المقبل .