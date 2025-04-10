ذكرت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أنّ "في إطار التّحقيقات الّتي تجريها مديريّة النبطيّة الإقليميّة حول سرقة المنازل خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، أوقف مكتب ​بنت جبيل​ الإقليمي المدعو (ه. ن.)، لتورّطه في سرقة عدد من المنازل والدّراجات النّاريّة في المنطقة، بمشاركة المدعوَّين (ع. ن) و(ح. ح)؛ اللّذين اعترفا خلال التّحقيق بنشاطهما في تجارة الأسلحة"، مشيرةً إلى أنّه تمّ توقيف الأخيرَين بناءً لإشارة القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف 3 أشخاص لتورطهم بسرقة منازل ودراجات في بنت جبيل وبتجارة الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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