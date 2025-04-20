7 مسلسلات جديدة جاهزة للعرض.. أبرزها كتالوج وحياة أو موت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 04:21 مساءً - تشهد الفترة المُقبلة إطلاق مجموعة من المسلسلات الجديدة، بمشاركة كبار النجوم، إذ هناك أعمالًا جاهزة للعرض في الـ"أوف سيزون" الذي صار يحظى في السنوات الأخيرة بمُتابعة كبيرة، ونجاح بعض الأعمال، بعدما كانت المنافسة مقتصرة فقط على شهر رمضان.

"بريستيج" يجمع مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن

أولى هذه المسلسلات المُرتقب عرضها هو ""، الذي سينطلق عرضه بدايةً من يوم 24 أبريل الجاري، وهو يضم عددًا كبيرًا من المُمثلين، منهم مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، علاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، بجانب ظهور عددًا من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، حيث إنه مكوّن من 8 حلقات فقط، وهو من تأليف إنجي أبو السعود، وإخراج عمرو سلامة.

وتبدأ أحداث المسلسل بعاصفة عنيفة تُغرق شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من مختلف الطبقات الاجتماعية على اللجوء إلى مقهى في وسط المدينة، وعندما تنقطع الكهرباء ويُكتشف مقتل أحدهم، يبدأ الشك في الجميع حيث يدرك الجميع أن القاتل بينهم، ليصبح الجميع مشتبهًا ومحققًا في الوقت ذاته.

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حنان مطاوع في "حياة أو موت"

وبعدما كان مُقررًا عرضللفنانة حنان مطاوع، في موسم مسلسلات رمضان 2025، إلا أنه تأجل بشكلٍ مفاجئ رغم إنه جاهزًا للعرض منذ شهرين تقريبًا، وتقرر إطلاقه في الـ"أوف سيزون"، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك في البطولة رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

وتُجسد حنان مطاوع، خلال الأحداث شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس، ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق والغموض.

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"كل سنة مرة" لـ أحمد داود

محمد فراج "كتالوج"

يترقب الفنان أحمد داود، طرح مسلسله الجديد "" الذي انتهى من تصويره كاملًا قبل فترة، حيث سيُعرض عبر واحدة من المنصات الرقمية، ويُشارك في بطولته كلّ من: أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف: عبدالرحمن جاويش، إخراج يحيى إسماعيل، وهو مكون من 10 حلقات فقط.تشهد الفترة القليلة المقبلة، طرحللفنان محمد فراج، على منصة "نتفليكس"، حيث جرى الكشف عن ملامحه ضمن الحملة الدعائية في شهر فبراير الماضي، ويُشارك في بطولته كلّ من: ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، أحمد عصام السيد، ودنيا سامي، والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج وليد الحلفاوي.

وظهر في الإعلان الدعائي للمسلسل، تارا عماد ومحمد فراج وهما يجلسان على مائدة طعام برفقة الفنان خالد كمال، ويبدو أن الطعام الذي قُدم لهم لم يكن جيداً وهذا ما كشف عنه "فراج" حيث أبدى إعجابه الشديد بمن طهى لهم هذه الأطعمة في بداية الأمر حتى لايضع الشخص الذي قام بإعداده في إحراج شديد خاصةً وأنه كان متواجد بينهم ولكن فور انصرافه أكد على أن الطعام كان سيئاً للغاية.

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كريم محمود عبد العزيز يُجدد تعاونه مع بيتر ميمي

يُجدد الفنان كريم محمود عبد العزيز، تعاونه مع المخرج بيتر ميمي، حيث يُقدمان مسلسلًا جديدًا بعنوان "مملكة الحرير"، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ويُشارك في بطولته، كلّ من: أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، سارة التونسي، أحمد غزي، وليد فواز، سلوى عثمان ومحمود البزاوي، وينتمي إلى أعمال الفانتازيا.

كريم فهمي وصبا مبارك في "220 يوم"

كما يشهد الـ"أوف سيزون" عرض مسلسل "220 يوم" الذي يُقارب على الانتهاء من التصوير، حيث أنه مكون من 15 حلقة للعرض عبر إحدى المنصات الرقمية في يونيو المقبل، كموعدٍ مبدئي، وهو بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، بسنت أبو باشا، لينا صوفيا، ميرا دياب، وغيرهم من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العمل وإنتاج صادق الصباح.

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم، خاصةً دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع، ويجسد كريم فهمي دور روائي متزوج من صبا مبارك التي تجسد شخصية مديرة مكتبة، فيما تظهر الفنانة حنان سليمان بدور والدة كريم فهمي، فيما تلعب دور خالته الفنانة عايدة رياض وابنها يقدم دوره علي الطيب.

"حرب الجبالي" مؤجل منذ 3 سنوات

ومن المسلسلات التي تواجه مصيرًا غامضًا، هو "حرب الجبالي" للفنان أحمد رزق، والذي انتهى من تصويره في لبنان عام 2022، ولم يُحدد موعد طرحه حتى الآن، ويُشارك في بطولته كلّ من: سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، وهو تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة، والعمل مكون من 45 حلقة.

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