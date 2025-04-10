شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 43%؜ من ازدواج المدخل الشرقي بمحافظة قرية العليا بطول 3 آلاف متر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية محافظة قرية العليا أعمال ازدواج طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 3000 متر، لتشمل أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، إذ يعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة بامتداد طريق الأمير محمد بن فهد.



أعمال مشروع ازدواجية الطريق

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا الدكتور المهندس، أحمد بن غرم الله الغامدي، بأن مشروع إنشاء ازدواجية طريق مدخل المحافظة الشرقي تتضمن فيه عمل الجزر الوسطية الفاصلة بامتداد الطريق، بالإضافة إلى إنارة الطريق وعمل عدد (4) من عبارات تصريف مياه السيول بالمواصفات الفنية القياسية، مشيرا بأن وتيرة الأعمال تسير حسب ما حدد لها، حيث بلغت نسبة الإنجاز (43%؜)، لافتًا بأن المشروع يراعى فيه الجودة والكفاءة العالية في التنفيذ.



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وقال بأن البلدية تسعى إلى تسهيل الحركة المرورية لقائدي المركبات وإيجاد مداخل للمدينة رحبة كون الطريق يعتبر من الطرق الرابطة بين دولة الكويت، ومدينة الرياض، منوها إلى استمرار جهود البلدية لتحسين البنية التحتية، مما يعزز جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف أنسنة المدن، وتعزيز التنمية المستدامة.