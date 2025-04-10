بيضون: تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر لتثبيت المدربين بالجامعة اللبنانية عبر المباراة المحصورة

أعلن عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب أشرف بيضون، "أنّه تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر، لتثبيت المدرّبين في الجامعة اللبنانية عبر المباراة المحصورة"،
وأشار، خلال مهرجان نظّمه مكتب الشّباب والرّياضة المركزي في حركة "أمل" في كليّة العلوم- الجامعة اللّبنانيّة في الحدت، إلى أنّ "وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي وعدت خلال اجتماعها مع لجنة التّربية النّيابيّة، بالعمل بمضمون التّوصية الّتي اقترحتها اللّجنة النّيابيّة في مقاربة ملف التفرّغ، من خلال استعادة مجلس الجامعة صلاحيّاته وفقًا للقانون 6/70، الّذي يعطي الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة للجامعة، ويحدّد آليّةً واضحةً تَعتمد من كلّ كليّة من كليّات الجامعة، وفقًا لأحكام القانون المذكور؛ وبعيدًا عن أي تدخّل سياسي أو طائفي".
ولفت بيضون إلى أنّه "تمّ التّوافق على تفعيل هذه الآليّة، والعمل على إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء بتعيين مجلس الجامعة، للقيام بالمهام وتطبيق الآليّة المذكورة، كترجمة فعليّة لاستقلاليّة الجامعة اللّبنانيّة".
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