الحوثيون يلوثون آبار الشرب

كشفت مصادر خاصة عن إقدام ميليشيات الحوثي على تلويث أكثر من 586 بئرًا صالحة للشرب في مناطق متفرقة من اليمن، في خطوة وصفت بأنها «جريمة بيئية وإنسانية غير مسبوقة»، تهدف إلى حرمان المواطنين من المياه المجانية، وإجبارهم على شراء المياه من نقاط بيع تابعة للجماعة بأسعار مرتفعة.

تلويث ممنهج

ذكر مصدر مطّلع في العاصمة اليمنية «صنعاء» أن أحد أقاربه المنتمين لصفوف الحوثيين أبلغه أن عمليات تلويث الآبار ممنهجة وتُنفّذ منذ أشهر، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة، وتشمل آبارًا رئيسية يعتمد عليها السكان في معيشتهم اليومية.

وأضاف أن هناك فرقًا متخصصة تتبع الجماعة تنفّذ عمليات تلويث الآبار ليلا، وتضع لافتات تحذيرية تزعم أن المياه «غير صالحة للاستخدام»، بينما لاحظ بعض المواطنين وجود مواد سائلة زرقاء اللون على سطح المياه، ليؤكد أحد المختصين لاحقًا خطورتها الشديدة، حيث قد تؤدي إلى تسمم أو وفاة من يستخدمها.

هدم وردم

أوضح المصدر أن الخطة الحوثية لا تتوقف عند تلويث المياه فحسب، بل تشمل إجبار أصحاب الآبار على هدمها وردمها بالكامل، في محاولة لإنهاء أي بدائل محلية للحصول على مياه الشرب. وأشار إلى أن الحوثيين حوّلوا هذا الملف إلى أداة للابتزاز المالي عبر بيع كميات محدودة من المياه بأسعار مرتفعة في نقاط توزيع يشرفون عليها مباشرة، حيث تُفرض تسعيرات محددة لكل لتر من الماء.

وقف التصاريح

في تصعيد خطير آخر، أكد المصدر أن الميليشيا أوقفت، منذ مطلع العام 2024، جميع التصاريح الخاصة بشبكات المياه وصهاريج النقل. كما حصرت السدود والآبار ومواقع الشبكات، ومنحت مهلة حتى نهاية مايو 2025 لتعليق كل أنشطة الضخ، بما في ذلك المضخات المدعومة من المنظمات الدولية.

تهديدات حوثية ممنهجة لمياه الشرب في اليمن:

خطة لردم الآبار وإغلاقها بشكل نهائي.

تلويث أكثر من 586 بئرًا صالحة للشرب.

تعليق التراخيص وتصاريح نقل وتوزيع المياه.