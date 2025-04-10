موسى: التواصل المباشر مستمر بين عون وبري وسلام لإيجاد حل لملف سلاح "حزب الله"

لفت النّائب ​ميشال موسى​، إلى "استمرار التّواصل المباشر بين رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، بهدف إيجاد حلّ ناجز لملف تسليم سلاح ​حزب الله​"، مشيرًا إلى "الدّور التّنفيذي والإجرائي الأكبر لمجلس الوزراء في هذا الإطار، وبالتّعاون مع الجيش اللبناني".

وركّز في حديث إذاعي، على "انفتاح برّي على كل حوار، ولعبِه دورًا أساسيًّا في فترات الأزمات السّابقة في تدوير الزّوايا، والوصول إلى حلول تنقذ البلاد ضمنًا"، مؤكّدًا "ضرورة الانتظار لبعض الوقت لتبيان ما ستُفضي إليه المناقشات الدّاخليّة الجارية فصولًا". وأوضح أنّه "في حال تطلّب الأمر إجراء حوار وطني شامل، يمكن ذلك بوجود الرّئيس عون وإدارته، ما سيكون مناسبةً لطرح سلّة من الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة".