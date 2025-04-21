تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق Redmi Turbo 4 Pro هذا الأسبوع بمعالج قوي ومواصفات منافسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن قدمت شاومي هاتف Redmi Turbo 4 في شهر يناير الماضي، تستعد الشركة الآن لإطلاق نسخة محسّنة من الهاتف هذا الأسبوع. فقد أكدت رسميًا أن Redmi Turbo 4 Pro سيصل يوم الخميس الموافق 24 أبريل.

وقد أنشأت Redmi صفحة مخصصة للهاتف على موقعها الرسمي، كاشفة عن تصميم قريب جدًا من الإصدار السابق. ومع ذلك، سيتضمن الهاتف الجديد بعض التحسينات الطفيفة، خصوصًا في الألوان. كما سيكون من أوائل الهواتف التي تعمل بشريحة Snapdragon 8s Gen 4 الجديدة، مما يعد بأداء قوي وتجربة استخدام سلسة.

ومن حيث التصميم، سيحتفظ الهاتف بالشكل المسطح مع إطار رفيع في الواجهة الأمامية، وكاميرتين في الجهة الخلفية، مثل سابقه تقريبًا. إلا أن أبرز ما لفت الأنظار هو ظهور Redmi Turbo 4 Pro في قوائم China Telecom بمواصفات كاملة، كشفت عن مفاجأة كبيرة: بطارية ضخمة بسعة 7550 مللي أمبير.

إذا كانت هذه التسريبات دقيقة، فسيكون الهاتف الجديد أول جهاز من شاومي يتمتع بهذه السعة الكبيرة، متفوقًا حتى على Turbo 4 العادي الذي يأتي ببطارية 6550 مللي أمبير.

وتشير التسريبات أيضًا إلى شاشة AMOLED بقياس 6.83 بوصة بدقة 1220 بكسل، مع جسم متين معتمد وفقًا لمعايير الحماية IP66 وIP68 وIP69، مما يضمن مقاومة عالية للغبار والماء.



أما نظام التصوير، فمن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرتين: الأساسية بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 8 ميجابكسل.

وقد ظهر الهاتف في القوائم بسعر يبلغ 2,099 يوان صيني، أي ما يعادل نحو 290 دولارًا أو 250 يورو. وسيتعيّن علينا الانتظار ثلاثة أيام فقط لمعرفة ما إذا كانت هذه المواصفات والأسعار دقيقة بالفعل.

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