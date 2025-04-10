تحرّك دبلوماسي مصري لتهدئة الأوضاع في غزة.. اتصالات مع طهران ولندن لبحث التصعيد

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران عباس عراقجي، والمملكة المتحدة ديفيد لامي، بحث خلالهما جملة من الملفات الإقليمية والدولية الملحة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها قطاع غزة.

في اتصال عبد العاطي، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ناقش الجانبان التطورات المتسارعة في المنطقة، مع تأكيد الجانب المصري على ضرورة ضبط النفس لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة التوترات.

كما تناول الاتصال الهاتفي الأوضاع في البحر الأحمر، حيث أكد عبد العاطي أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية واستعادة الهدوء في الإقليم لتجنب المزيد من العنف.

إلى ذلك، تطرق الاتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني، إلى الجهود المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مع التركيز على احتواء التصعيد الراهن.

وفي اتصال منفصل مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، بحث عبد العاطي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ولندن في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

كما استعرض وزير الخارجية ونظيره البريطاني، آخر التطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما الأوضاع في غزة، حيث أطلع لامي على الجهود المصرية لإعادة وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.

كما تناول الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية المصري والبريطاني، الأوضاع في السودان، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي، موقف مصر الداعم لأمن السودان واستقراره وسيادته، مع تبادل الرؤى حول المستجدات الأخيرة وجهود تحقيق السلام.

وتأتي هذه الاتصالات في إطار المساعي المصرية من أجل السعي مصر الدائم إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق المواقف مع الأطراف الفاعلة لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في ظل التصاعد الأخير في حدة التوتر بالمنطقة.