شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالـ(بنتاجون): الحوثيون يستخدمون أسلحة "متطورة بشكل متزايد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وكيل ​وزارة الدفاع الأمريكية​ للمشتريات والإمداد بيل لابلانت، إن الحوثيين يستخدمون أسلحة "متطورة بشكل متزايد"، بما في ذلك صواريخ "يمكنها القيام بأشياء مذهلة".

وأضاف وكيل ​وزارة الدفاع الأمريكية​ - في قمة مستقبل الدفاع في واشنطن العاصمة، وفقا لموقع /أكسيوس/ الأمريكي، الخميس - أن الحوثيين "أصبحوا مخيفين".

وتابع: "أنا مهندس وفيزيائي، وكنت في محيط الصواريخ طوال حياتي المهنية.. ما رأيته مما فعله الحوثيون في الأشهر الستة الماضية جعلني مصدوما".

وقد تعرضت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية لهجوم قبل أيام، في أثناء تسللهما عبر مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، تم اعتراض ما لا يقل عن ثماني طائرات دون طيار هجومية، وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن.. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن الحربية.