شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، والتي تقام بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيارمجلس جديد لدورة انتخابية مقبلة، من 2024 وحتى 2028، وتضم العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب.

ويتنافس في انتخابات السلة قائمتى مجدى أبو فريخة، الرئيس الحالي للاتحاد، وعمرو مصيلحى نائب الرئيس في المجلس.

وتضم قائمة أبو فريخة كلا من محمد فتحي على مقعد نائب الرئيس، وفى العضوية حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم،داليا العرابي، خالد مصطفى.

بينما تضم قائمة مصيلحى كلا من هانى عبد المنعم على مقعد نائب الرئيس، و في العضوية كلا من طارق سعيد ، خالد القوصى، حسين البشبيشى، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوى، سامر شيف، نيرة يوسف بالإضافة إلى جمال عبد القادر.