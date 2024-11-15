ترامب: سنتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل

أشار لرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في كلمة له، إلى أن "مؤشرات الأسهم ارتفعت منذ إعلان فوزي في انتخابات الرئاسة وهذه نقطة ضوء".
ولفت إلى "أننا سنتلافى ما حدث قبل ذلك مع جيشنا وقواتنا العسكرية في أفغانستان".
وأتلن ترامب "أننا سنتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل"، في ظل وعود كان قد أطلقها بشأن انهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
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