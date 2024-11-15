النشرة: غارات على طيرحرفا والمحمودية والسريرة وتبنين

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارات إسرائيلية استهدفت السريرة، المحمودية وطيرحرفا.
وشن الطيران الحربي غارات استهدفت بلدة تبنين.
وليل أمس، نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته لمدينة النبطية فأغار الطيران الحربي ليلا على المناطق والمراكز التجارية والسكنية التي شملها التهديد، حيث شن 4 غارات واسفرت عن تدمير مركز تجاري كبير ومحيطه وسط المدينة وسنتر خياط في المدينة.
واغار الطيران المعادي على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في عربصاليم مما أدى لاستشهاد 6.
وجدد الطيران الحربي المعادي غاراته الجوية على مدينة النبطية فبلغت 10 غارات.
كما استهدفت الغارات يحمر الشقيف مرتين، بلدة الطيبة، زيتا، قناريت عنقون، جباع، بنت جبيل، حومين الفوقا، حبوش، الخيام، ميفدون مجدل سلم وشوكين.
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