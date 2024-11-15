أعلنت "أوجيرو" ان "سنترال جويّا قضاء صور قد تعرّض لأضرار جسيمة جراء العدوان الإسرائيلي على البلدة، ممّا أدّى إلى توقف خدمات اوجيرو في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

كانت هذه تفاصيل خبر اوجيرو: سنترال جويّا تعرّض لأضرار جسيمة جراء العدوان الإسرائيلي وخدمتنا توقّفت في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.