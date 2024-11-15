عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود: بعثنا رسالة إلى بايدن وبلينكن مطالبين بالعقوبات على بري

أشار عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى"أنني افتخر انني من الجيل اللبناني وامثل اللبنانيين في الولايات المتحدة"، مضيفا "تفكيك هرمية حزب الله هي فرصة بتدخل الولايات المتحدة ودول اخرى لدعم لبنان واعادة اعماره مع الادارة الجديدة".

وقال إنه "يجب ان نتأكد بأن لا يتمكن حزب الله من العودة الى الجنوب وأن لا يؤثر على الحكومة وعلى الشعب وان لا يسبب المشاكل الاضافية".

وأضاف "سننظر في الكونغرس كيف يمكننا دعم الجيش اللبناني بالسلاح والعتاد والحل الثاني هو انتخاب الرئيس".

وكشف "أننا بعثنا رسالة الى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مطالبين بالعقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري بسبب جموده إذ من غير المقبول عدم انتخاب رئيس للبنان".