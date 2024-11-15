شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 7 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بارسونز العالمية- المتخصصة بمجال الحلول الرقمية والبنية التحتية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من المدينة المنورة، وينبع، وجازان، وتبوك، ومكة المكرمة، والرياض، وخميس مشيط، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت شركة بارسونز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مراقبة المشروع.

– مدير البيئة.

– أخصائي الدعم الفني.

– مدير التصميم.

– مهندس كهربائي مساعد.

– مراقب المستندات.

– مهندس مدني مساعد.

– مهندس صناعي مساعد.

– مهندس ميكانيكي مساعد.

– مدير قسم حماية ومراقبة البيئة.

– مصمم حضري أول.

– مدير التقارير.

– مدير أول التكاليف.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بارسونز، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)