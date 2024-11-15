وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تجربة الركاب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الضيافة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير عام الأمن والتسهيلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأمن، إدارة الطيران)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير عام الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 29 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)