البابا فرنسيس التقى مجموعة من الأسرى الإسرائيليين السابقين

التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان مجموعة تضم 16 من الأسرى الإسرائيليين السابقين الذين عادوا من قطاع غزة، حسبما ذكر موقع فاتيكان نيوز الإخباري الرسمي، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتتألف المجموعة من عشر نساء وأربعة رجال وطفلين وفق المصدر نفسه.

وعرض عدد من هؤلاء الأسرى السابقين لافتات أمام البابا الأرجنتيني أو صور لأقاربهم الذين ما زالوا في الأسر.

وكان سبق للبابا فرنسيس أن استقبل أفرادا من عائلات أسرى في مناسبتين سابقتين، في نيسان الماضي وتشرين الثاني 2023، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها أسرى سابقين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص